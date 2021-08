Incidente stradale a Brescia, cade dalla moto: grave un ragazzo di 21 anni Un grave incidente stradale si è verificato a Desenzano del Garda, comune in provincia di Brescia, nella mattinata di oggi. Un ragazzo di 21 anni, per cause ancora da accertare, è caduto dalla sua moto. Il 21enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civili di Brescia con un trauma alla gamba.

Grave incidente stradale a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, dove un ragazzo di 21 anni è rimasto ferito e trasportato d'urgenza in ospedale. È successo alle prime luci dell'alba di questa mattina. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno fatto svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Non è ancora chiaro, come si sia svolto l'incidente né quali possano essere le cause.

Il 21enne è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato attorno alle 5.38. L'incidente si è verificato in via Vo', nella zona Glam Village. Sul posto sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 con un elisoccorso, un'automedica e un'ambulanza. Il 21enne è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia dopo aver riportato un trauma alla gamba.

Incidente a Brescia, investito un pedone di 90 anni

Ieri mattina a Brescia, in via Sirmione, due automobili si sono scontrate tra loro – per cause ancora da stabilire – e nell'impatto hanno travolto un pedone. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 a bordo di un'automedica e quattro ambulanze. Il pedone, un uomo di 90 anni, è stato trasportato in codice giallo in ospedale con un trauma al volto e alla gamba. Trasferiti in ospedale anche una donna di 34 anni con un trauma toracico e i due conducenti dei veicoli. Intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.