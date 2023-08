Uomo trovato senza vita nella piscina di casa ad Appiano Gentile, indagano i carabinieri Il corpo dell’uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco nella mattinata di giovedì 24 agosto, ma potrebbe essere deceduto il giorno prima. I carabinieri indagano su quanto accaduto nella piscina dell’abitazione nel Comasco.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un uomo è stato trovato senza vita nella piscina di casa sua ad Appiano Gentile, in provincia di Como, nella mattinata di oggi giovedì 24 agosto. I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco, arrivati all'abitazione di via Colombo con due squadre insieme ai sanitari del 118 per recuperare il corpo.

I carabinieri stanno indagando per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Stando alle prime valutazioni, il decesso dell'uomo risalirebbe a ieri. L'ipotesi principale è che sia caduto all'interno della piscina in seguito a un incidente e poi annegato, oppure ancora in seguito a un malore mentre stava nuotando. Al momento, non sono stati trovati elementi che possano far pensare al coinvolgimento di un'altra persona.