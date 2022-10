Uomo trovato morto su una panchina del parco Nella mattinata di oggi sabato 15 ottobre un uomo di 66 anni è stato trovato morto all’interno di un parco a Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo di 66 anni è stato trovato morto all'interno di un parco a Milano. A trovarlo senza vita è stato un passante poco prima le 9 di oggi sabato 15 ottobre: il triste ritrovamento è avvenuto in piazza Aspromonte a Milano. Subito il passante ha lanciato l'allarme ma per lui non c'è stato più nulla da fare.

La vittima era un clochard

Dalle prime informazioni, sembrerebbe che la vittima sia un clochard. Ai residenti era noto in zona: passava le notti infatti sulle panchine del parco o in qualche altro luogo di fortuna. Tra le ipotesi quella che si sia sentito male durante la notte, mentre si trovava nel parco in piazza Aspromonte.

Morto per cause naturali

Al momento si esclude che sia potuto essere vittima di un'aggressione: sul corpo infatti non sono stati trovati segni di violenza. Il cadavere è stato affidato all'autorità sanitaria che procederà con tutti gli accertamenti del caso prima di procedere con la sepoltura. Intanto le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di risalire alla sua vita e se fosse seguito dai servizi sociali del Comune di Milano.