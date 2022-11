Trovato morto un uomo in un parco: l’allarme lanciato dai passanti nella notte Un uomo 41 anni è stato trovato morto in un parco in via Sant’Arialdo a Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo è stato trovato morto in un'area verde davanti al boschetto della droga in via Sant'Arialdo a Milano. La chiamata al 118 è arrivata verso le due della mattina di oggi mercoledì 2 novembre forse da alcuni passanti che hanno notato il cadavere.

Dalle prime informazioni dell'Azienda regionale emergenza urgenza, si tratta di un uomo di 41 anni: per lui purtroppo non c'è stato più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Sul posto sono arrivati anche gli agenti di polizia che hanno effettuato tutti i rilevi del caso e cercare di risalire a quando accaduto.

L'uomo è stato trovato morto davanti al boschetto delle droga: il parco però era stato riqualificato dopo l'intervento di Italia Nostra e da tempo non era più zona di spaccio.