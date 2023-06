Uomo trovato morto ai lati della strada: a dare l’allarme alcuni ragazzi Un uomo è stato trovato morto nella sera di oggi lunedì 26 giugno in un dirupo a Suzzara, in provincia di Mantova.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Tragica scoperta a Suzzara, in provincia di Mantova. Un uomo è stato trovato morto nella sera di oggi lunedì 26 giugno. A dare l'allarme sono stati alcuni ragazzi che passavano in quel momento a bordo strada. Stando a quanto si legge sulla Gazzetta di Mantova, il cadavere è stato trovato in un dirupo.

Sul posto si sono precipitati subito i carabinieri e i vigili del fuoco. Ora si sta procedendo con l'identificazione: si tratterebbe di uno straniero ma i militari provvederanno a eseguire tutti gli accertamenti del caso. Non è stato ancora reso pubblico se sul corpo sono presenti segni di violenza. Al momento non si esclude nessuna pista investigativa.