Uomo precipita dal tetto della sua falegnameria: è gravissimo Un uomo di 50 anni è in gravissime condizioni dopo essere precipitato dal tetto della sua falegnameria: è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Stava controllando i lavori svolti sul tetto della ditta quando è precipitato da più di quattro metri. Così un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito. Tutto è accaduto verso le 14 di oggi lunedì 12 dicembre in una falegnameria in via Caravaggio a Fornovo San Giovanni, in provincia di Bergamo.

I soccorsi in elicottero

A causa della caduta l'uomo ha perso subito i sensi. I colleghi hanno chiamato immediatamente i soccorsi: sul posto sono intervenute ambulanza e auto medica. L'uomo però, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in elisoccorso al Pronto Soccorso degli Spedali Civili di Brescia: qui è arrivato in codice rosso. Dai primi accertamenti sembrerebbe che l'uomo si sia procurato un trauma al volto, a una gamba e la frattura di un braccio.

Si indaga sull'accaduto

Intanto sul posto si sono precipitati anche in tecnici Ats e gli agenti di polizia locale che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto: sembrerebbe che abbia ceduto parte del tetto facendo sprofondare per alcuni metri il proprietario della ditta di 50 anni.