Uomo di circa 40 anni trovato morto in strada nella Bergamasca: indagano i carabinieri

Sulle cause della morte al momento non viene esclusa nessuna ipotesi dai militari, al lavoro per identificare l’uomo, presumibilmente un quarantenne.
A cura di Francesca Caporello
Il cadavere di un uomo – di cui al momento ancora non si conoscono le generalità –  è stato trovato questa mattina, lunedì 5 gennaio, a Taleggio, nella Bergamasca, lungo la strada provinciale 25 che collega San Giovanni Bianco al paese. Secondo le prime informazione diffuse, a dare l'allarme intorno alle 8.20 sarebbe stato un passante che ha notato il corpo sotto alcune coperte. Sul posto sono arrivati subito i mezzi di soccorso, con un'auto medica, inviata dalla Soreu delle Alpi. Presenti anche i carabinieri di Zogno e i vigili del fuoco. Ma purtroppo i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sulle cause della morte al momento non viene esclusa nessuna ipotesi dagli inquirenti, al lavoro per identificare l'uomo, presumibilmente un quarantenne, e ricostruire le sue ultime ore.

Articolo in aggiornamento

