Uomo di 59 anni trovato morto in strada all’alba nella Bergamasca

Un uomo di 59 anni è stato trovato morto a terra intorno alle 6.20, in via Bentivoglio, a Covo, comune in provincia di Bergamo. Ancora da chiarire le cause del decesso.
A cura di Francesca Caporello
Oggi, venerdì 15 gennaio, un uomo di 59 anni è stato trovato morto a terra intorno alle 6.20, in via Giovanni Bentivoglio 155, a Covo, comune di poco più di 4mila abitanti in provincia di Bergamo. Sul posto i soccorritori che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Al momento le cause non sono chiare. Potrebbe anche trattarsi di un incidente. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Treviglio, oltre a due automediche e un'ambulanza del 118, inviate da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia.

Articolo in aggiornamento

Cronaca
