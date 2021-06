Questa mattina un uomo di sessant'anni è stato trovato senza vita all'interno della carrozzeria in cui lavorava a Bernareggio, in provincia di Monza e Brianza. Stando alle primissime informazioni, a trovare il corpo senza vita del 60enne verso le 9 è stato un familiare della vittima, anche lui lavoratore della carrozzeria. Subito ha allertato i soccorsi: sul posto sono intervenuti immediatamente in codice rosso i paramedici e i medici del 118. Inutili però i disperati tentativi di rianimare l'uomo, il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso.

L'uomo è stato visto l'ultima volta venerdì sera

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche i carabinieri, ora al lavoro per risalire all'esatta dinamica di quanto accaduto. Dai primi accertamenti però risulterebbe che l'uomo è stato visto dai familiari l'ultima volta venerdì sera, alla chiusura della carrozzeria prima della pausa del fine settimana. Il corpo senza vita è stato trovato questa mattina all'interno dell'area in cui il 60enne era solito pernottare. Al vaglio tutte le ipotesi: dai primissimi riscontri il decesso sembrerebbe essere riconducibile a cause naturali. Non sarebbe, dunque, riconducibile a un incidente sul lavoro.

Operaio morto in un'azienda della Bergamasca

L'ultimo incidente sul lavoro in Lombardia si è verificato la mattina di venerdì 4 giugno a Leffe, in provincia di Bergamo. La vittima è un uomo di 59 anni di professione operaio, stava lavorando all'interno della ditta Plastic Leffe, azienda di materie plastiche che si trova in via Pezzoli D'Albertoni, quando è rimasto schiacciato da un oggetto pesante. L'Azienda regionale emergenza urgenza riferisce che l'uomo ha subìto un "trauma da schiacciamento alla testa e al torace" che si è rivelato fatale. L'intervento dei soccorsi è avvenuto alle 7.44. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Per il 59enne però non c'era ormai più niente da fare, se non la constatazione di decesso.