video suggerito

Uomo di 57 anni si tuffa in Darsena a Milano: recuperato dai sommozzatori, è gravissimo Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 23 maggio, un uomo di 57 anni è stato ripescato dalle acque della Darsena a Milano. Il 57enne è stato recuperato in condizioni disperate, ed è stato subito portato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 23 maggio, un uomo di 57 anni è stato ripescato dalle acque della Darsena a Milano. Il 57enne, nato in Romania, è stato recuperato in condizioni disperate, ed è stato subito portato in codice rosso in ospedale.

Stando a quanto emerso finora, l'uomo si sarebbe tuffato nelle acque nel Naviglio intorno alle 18.30. Dopo un paio di bracciate, però, si sarebbe sentito male e si sarebbe fermato, finendo improvvisamente sott'acqua.

A dare l'allarme sono stati i passanti, che hanno assistito alla scena e chiamato immediatamente gli agenti di polizia locale e i soccorsi. A intervenire sono stati i sommozzatori, che in quei momenti si trovavano all’altezza di vicolo dei Lavandai e hanno recuperato l'uomo già incosciente in acqua.

Leggi anche Palpeggiava donne sul treno Milano-Lecco: a processo un uomo di 43 anni

Sul posto sono giunti poi i soccorritori del 118 con un’ambulanza e due auto mediche. I sanitari lo hanno quindi trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano: il 57enne, al momento, si trova in fin di vita.