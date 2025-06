video suggerito

Uomo armato alla stazione di San Zenone Lambro, panico fra i passeggeri: “Non sappiamo se la pistola è finta” Un uomo armato è stato segnalato questa mattina nella stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro, un comune della città metropolitana di Milano. “Non si capisce se l’arma sia vera o meno”, ha riferito un pendolare a Fanpage.it. “Ma è inquietante e spaventoso”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

155 CONDIVISIONI condividi chiudi

Credits: Fanpage.it

Questa mattina, mercoledì 11 giugno, è stato segnalato a Fanpage.it un uomo armato nella stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro, un comune della città metropolitana di Milano. "Non si capisce se l'arma sia vera o meno", ha riferito un pendolare sulla tratta tra le città di Lodi e Milano. "Ma è inquietante e spaventoso".

Secondo le informazioni che sono disponibili sino a questo momento, alle prime ore di oggi l'uomo si trovava seduto su una delle panchine presenti all'interno della stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro quando, al passaggio di uno dei treni che da Lodi si stava dirigendo a Milano, avrebbe puntato la pistola contro i pendolari all'interno del vagone. L'uomo indossava una maglietta blu, un paio di pantaloni della tuta di colore scuro. Come si può osservare dalla fotografia ricevuta da Fanpage.it, al suo fianco, appoggiata sulla panchina, c'era anche una felpa dello stesso colore dei pantaloni. Non sembrerebbe, però, avere zaini o altri oggetti con sé all'infuori dell'arma che impugnava che, al momento, non si sa se possa essere vera oppure una pistola giocattolo.

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, l'uomo sarebbe conosciuto alle forze dell'ordine che lo avrebbero, però, dichiarato inoffensivo. "Non si capiva se la pistola fosse vera o meno", ha aggiunto a Fanpage.it uno dei tanti passeggeri che in quel momento erano presenti a bordo del treno in transito nella stazione di San Zenone. "Ma resta il fatto che è inquietante e spaventoso trovarsi in questa situazione", ha concluso il pendolare.

Al momento l'uomo starebbe vagando per Melegnano (Milano), ma stanno intervenendo i carabinieri.