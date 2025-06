video suggerito

Uomo armato alla stazione di San Zenone al Lambro fa scattare l'allarme, ma era una pistola d'acqua Questa mattina alcuni pendolari hanno segnalato un uomo nella stazione di San Zenone al Lambro che, con una pistola in mano, ha puntato l'arma contro alcuni passeggeri presenti su un convoglio. La denuncia ha fatto scattare l'allarme e mobilitare le forze dell'ordine, ma dopo pochi minuti la polizia ha scoperto che l'arma era in realtà una pistola giocattolo.

Questa mattina alcuni pendolari alla stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro, in provincia di Milano, hanno segnalato un uomo che, seduto sulla banchina, ha puntato una pistola contro alcuni passeggeri all'interno di un treno. La segnalazione ha fatto attivare le forze dell'ordine, che si sono precipitate sul posto. Si è trattato però di un falso allarme: l'arma era in realtà un giocattolo, una pistola d'acqua con la quale l'uomo si divertiva a bagnare i passanti.

Come si vede nella foto inviata a Fanpage.it da un pendolare, l'uomo era seduto su una pensilina sulla banchina quando, al passaggio di un treno che da Lodi era diretto a Milano, ha puntato quella che sembrava un'arma contro i passeggeri all'interno di un vagone. L'allarme è scattato dopo la segnalazione di un testimone che lo ha visto, si è spaventato e ha allertato la polizia locale di Sordio, in provincia di Lodi. "Non si capisce se l'arma sia vera o meno – ha raccontato a Fanpage.it – ma resta il fatto che trovarsi in questa situazione è inquietante e spaventoso". Gli agenti di Sordio, a loro volta, hanno allertato i colleghi di San Zenone al Lambro. All'interno della stazione è immediatamente intervenuta la polizia ferroviaria, che ha intercettato l'uomo e ha fatto la scoperta: l'arma era in realtà una pistola giocattolo ad acqua.

L'uomo, che sarebbe già stato noto alle forze dell'ordine, vagava per la stazione divertendosi a bagnare e infastidire i passeggeri in attesa del treno. Chiarito il malinteso, l'allarme è rientrato e lui è stato fatto spostare.