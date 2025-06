Si lamenta per la musica troppo alta della festa e minaccia i presenti con un fucile dal balcone: denunciato

video suggerito

Foto di repertorio

Un 49enne di Tromello in Lomellina (in provincia di Pavia) è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri del Comando Stazione di Gambolò con l'accusa di minacce aggravate. Stando a quanto ricostruito, nella serata di mercoledì 4 giugno l'uomo si sarebbe affacciato dal balcone di casa imbracciando un fucile e minacciando alcune persone che stavano festeggiando in una sala della Pro Loco. I militari, una volta identificato, hanno provveduto al sequestro dell'arma, che si è scoperto essere una carabina ad aria compressa.

La telefonata al numero unico per le emergenze 112 è arrivata intorno alle 22 del 4 giugno. A chiamare sono stati alcuni soci della Pro Loco. Ai carabinieri intervenuti a Tromello, un piccolo comune nel Pavese con meno di 4mila abitanti, è stato raccontato che mentre presso la ‘Sala Nautilus' si stava tenendo un evento organizzato proprio dalla Pro Loco, un uomo sarebbe uscito dal balcone di casa e, dopo essersi lamentato per la musica secondo lui a volume troppo alto, avrebbe imbracciato un fucile e minacciato alcune persone.

A quel punto, i carabinieri si sono messi al lavoro per rintracciare il soggetto indicato dagli organizzatori della festa. Durante il controllo, i militari avrebbero rinvenuto nella sua disponibilità una carabina ad aria compressa, un modello destinato alla libera vendita. Il 49enne, incensurato, è stato infine denunciato in stato di liberà alla Procura di Pavia per minacce aggravate nella giornata di ieri, giovedì 5 giugno. L'arma, invece, è stata sequestrata.