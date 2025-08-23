milano
Uomo accoltellato nel centro storico di Lodi, identificato l’aggressore: è un ragazzo di 18 anni

Ieri sera un 44enne è stato accoltellato al braccio in una via nel centro storico di Lodi. I carabinieri hanno identificato il suo aggressore: si tratta di un 18enne che è stato denunciato per lesioni personali e porto abusivo di armi. Il ragazzo avrebbe aggredito l’uomo al culmine di una discussione.
A cura di Alice De Luca
Ieri sera un 44enne è stato accoltellato a un braccio vicino al centro storico di Lodi. L'uomo è riuscito a chiedere aiuto ed è stato soccorso prima dai passanti e poi dal 118. É stato portato in ospedale in gravi condizioni e con profonde ferite al braccio ma non in pericolo di vita. Nel frattempo i carabinieri sono riusciti a identificare l'aggressore: è un 18enne residente in zona con il quale l'uomo avrebbe avuto una discussione.

Tutto è successo nella serata di ieri, venerdì 22 agosto, attorno alle 19:00, in via Defendente, a poche strade di distanza dal centro storico della città. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto sembra che tra i due ci sia stato un diverbio, culminato nell'aggressione. Il 19enne ha tirato fuori un coltello e ha colpito con diversi fendenti il braccio dell'uomo per poi scappare. Gravemente ferito, il 44enne ha chiesto aiuto ad alcuni passanti che hanno chiamato il 118 e l'hanno affidato alle cure del personale sanitario.

L'uomo è stato portato in codice giallo all'ospedale di Lodi con una profonda ferita al braccio. I medici hanno previsto una prognosi di 20 giorni, salvo complicazioni. I Carabinieri della Compagnia di Lodi, invece, si sono messi sulle tracce dell'aggressore che hanno identificato in un 18enne residente vicino a via Defendente, poco distante dal luogo dell'accoltellamento. Il giovane è stato denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi. Restano ancora da chiarire i motivi del diverbio sorto fra i due.

milano
