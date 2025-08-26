milano
Litiga con il padre in casa nel Lecchese: ragazzo di 25 anni ferito con una coltellata

I soccorsi sono intervenuti all’alba del 26 agosto a Calolziocorte (Lecco) per una lite in famiglia. Un 25enne avrebbe raccontato di aver discusso con il padre 50enne e che questo lo avrebbe ferito a una mano con un coltello.
A cura di Enrico Spaccini
Un 25enne è stato soccorso all'alba di oggi, martedì 26 agosto, a Calolziocorte (in provincia di Lecco) per una ferita d'arma da taglio a una mano. Il ragazzo, mentre veniva medicato, avrebbe spiegato ai carabinieri di aver avuto una discussione con suo padre e che questo lo avrebbe ferito con un coltello. I medici lo hanno dimesso dal pronto soccorso con una prognosi di sette giorni, per questo motivo i militari potranno procedere nei confronti del 50enne solo in seguito a una denuncia.

Stando a quanto ricostruito, la lite sarebbe scoppiata intorno alle 4:30 in un appartamento del complesso residenziale popolare gestito da Aler di via Santi Cosima e Damiano a Calolziocorte. Non è chiara la causa scatenante, ma il padre, un 50enne con problemi di dipendenza, ad un certo punto avrebbe afferrato un coltello da cucina e avrebbe colpito suo figlio a una mano, probabilmente mentre cercava di difendersi dal fendente.

Alla vista del sangue che usciva dal suo palmo, il 25enne è scappato e, una volta raggiunto il piazzale, ha chiamato i soccorsi. Mentre i sanitari lo medicavano, avrebbe raccontato ai carabinieri della lite appena avvenuta ai carabinieri. Il ragazzo è stato poi trasportato in codice giallo con l'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Manzoni di Lecco per altri accertamenti ed è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.

Considerata la lieve entità delle ferite, i carabinieri non possono procedere d'ufficio, ma è necessaria la denuncia di parte. Intanto, i vicini di casa avrebbero raccontato agli investigatori dei continui litigi e delle urla che sono solite provenire da quell'appartamento, descrivendo una situazione al limite.

