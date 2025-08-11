Accoltella il padre durante una lite in casa a Como: 20enne arrestata per tentato omicidio

(Archivio)

Una 20enne è stata arrestata nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 agosto a Como per il tentato omicidio del padre. Stando a quanto ricostruito finora alla polizia di Stato, la ragazza avrebbe colpito il 45enne con un coltello al culmine di una lite. La giovane è stata fermata e arrestata dopo che si era allontanata con il fidanzato. L'uomo, colpito al fianco e al torace, è stato ricoverato all'ospedale di Circolo di Varese e dimesso con una prognosi di pochi giorni.

La telefonata al numero unico per le emergenze 112 è arrivata intorno alla mezzanotte e una pattuglia della polizia di Stato è stata inviata nei pressi di via Caio Plinio a Como. Un uomo di 45 anni, di origini ecuadoriane, era stato ferito in modo non grave con un coltello ed era stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Circolo di Varese. Stando a quanto emerso, a colpirlo sarebbe stata la figlia al culmine di un litigio. La ragazza, di 20 anni, è stata rintracciata poco dopo nel centro storico della città, intorno all'una di notte, in compagnia del fidanzato. La giovane si era liberata del coltello, che è stato comunque recuperato e sequestrato dagli investigatori.

La 20enne è stata, quindi, tratta in arresto con l'accusa di tentato omicidio e denunciata in stato di libertà per porto di armi. Gli accertamenti sulla dinamica di quanto accaduto e sulle motivazioni sono ancora in corso. Al momento, pare che la ragazza abbia colpito il padre, che era in stato di ubriachezza, al culmine di una lite, scoppiata probabilmente in seguito ad alcuni apprezzamenti che il 45enne avrebbe rivolto a un'amica della figlia. Nel frattempo, l'uomo è stato medicato e dimesso dall'ospedale con una prognosi di pochi giorni mentre la ragazza è stata condotta nel carcere Bassone di Como.