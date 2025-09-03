Cosa sappiamo del 20enne che ha accoltellato il padre nel Milanese: sostiene di aver difeso la madre

Il ragazzo che ieri ha accoltellato il padre a Mantegazza di Vanzago è stato denunciato per lesioni gravi. Secondo le prime ricostruzioni, l’avrebbe fatto per difendere la madre.

Stando alle prime ricostruzioni e testimonianze di ieri sera e di stanotte, il ragazzo 20enne, protagonista dell’accoltellamento del padre a Mantegazza di Vanzago, nel Milanese, è stato denunciato per lesioni gravi. A confermarlo a Fanpage.it alcune fonti investigative. Il giovane sarebbe intervenuto per difendere la madre e il fratello, che sarebbero stati aggrediti in seguito a una lite con il padre.

La ricostruzione dell’accaduto

Verso le 17.45 di ieri, martedì 2 settembre, a seguito di una lite domestica, un giovane 20enne avrebbe inferto al padre diversi colpi con un coltello da cucina al torace e alla schiena. Il ragazzo ha subito dichiarato ai militari, intervenuti sul posto, di averlo fatto per difendere la madre, che presentava contusioni sparse sul corpo. Ad assistere alla scena, anche il primogenito di 30 anni.

Secondo quanto emerso, pochi giorni fa l’uomo sarebbe stato sottoposto a un Tso (trattamento sanitario obbligatorio) per problemi psichiatrici e dipendenza da sostanze stupefacenti all’ospedale vicino di Garbagnate Milanese.

Come sta il 59enne accoltellato dal figlio

Non risultano precedenti denunce per maltrattamenti o interventi delle forze dell’ordine per episodi simili. L’uomo di 59 anni si trova all’ospedale di Legnano, dove è stato trasportato subito dopo l’accoltellamento in codice rosso. Al momento non si trova in pericolo di vita: è stato operato questa notte e si trova in reparto con parametri medici stabili.

I carabinieri di Legnano stanno procedendo con le indagini, utili per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto.