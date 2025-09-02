milano
Accoltellato dal figlio di 20 anni nel Milanese, in fin di vita il padre 59enne: “Dovevo difendere mia madre”

Un uomo di 59 anni è stato accoltellato oggi al torace e alla schiena dal figlio 20enne a Vanzago (Milano): ora è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Legnano. In casa erano presenti anche l’altro figlio e la moglie.
A cura di Francesca Del Boca
Un uomo di 59 anni è stato accoltellato oggi pomeriggio a Mantegazza di Vanzago (Milano) dal figlio 20enne e si trova ora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Legnano: sarebbe in pericolo di vita. 

Secondo una prima ricostruzione il giovane, secondogenito dell'uomo, intorno alle 17.45 di oggi, martedì 2 settembre, a seguito di una lite domestica ha inferto al padre diverse coltellate al torace e alla schiena. In casa era presente anche l'altro figlio primogenito, 30 anni, che ora sta rendendo la sua testimonianza ai carabinieri, e la moglie. "L'ho fatto per difendere mia madre", ha dichiarato intanto il 20enne, sentito dai carabinieri. La sua versione, però, resta ancora tutta da verificare. La sua posizione, ora, è ancora al vaglio degli inquirenti.

Stando a quanto emerso al momento la vittima, titolare di un'agenzia di guardie del corpo, nelle scorse settimane sarebbe stata sottoposta a un Tso (Trattamento sanitario obbligatorio) al vicino ospedale di Garbagnate Milanese per presunti problemi psichiatrici e una lunga storia di dipendenza da sostanze stupefacenti. Mentre non risulterebbero attualmente precedenti denunce per maltrattamenti o interventi delle forze dell'ordine nella palazzina di via Lorenzo Perosi.

