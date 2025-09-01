Ragazzo di 22 anni accoltellato nel Milanese, ricoverato in ospedale: indagini in corso

Ieri sera, 31 agosto, due ragazzi si sono resi protagonisti di una rissa a Bresso. Il più giovane è stato portato al Niguarda in codice giallo per un taglio all’addome dovuto a una coltellata. Non si conoscono ancora le dinamiche del litigio.

A Bresso, nell'hinterland milanese, un litigio è finito a coltellate. Due ragazzi, entrambi stranieri, sono stati portati in ospedale intorno alle 22 del 31 agosto in seguito a una colluttazione in via Villoresi, a pochi passi da Piazza Italia. Il più grave, 22 anni, è arrivato al Niguarda in codice giallo per via di un profondo taglio all'addome: gli operatori sanitari lo hanno soccorso immediatamente prima di trasportarlo con l'ambulanza fino all'ospedale trasformando il potenziale codice rosso, segnalato durante la chiamata al 118, in qualcosa di meno grave. L'altra persona coinvolta, 28 anni, se l'è cavata con delle ferite superficiali al braccio sinistro ed è stata accompagnata con un'auto medica dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) alla clinica Multimedica di Sesto San Giovanni.

La prima segnalazione al 112 parlava di colpi di arma da fuoco che sono stati sparati, ma, come verificato dalla redazione di Fanpage.it, le forze dell'ordine arrivate sul posto non hanno trovato nessuna pistola, soltanto i due uomini con ferite provocate da coltelli o comunque strumenti da taglio ancora non definiti. I carabinieri di Sesto San Giovanni, che sono intervenuti per sedare la rissa, stanno indagando. Al momento però non si conoscono né le cause né le dinamiche dell'aggressione e dunque, non è stato ancora pubblicato alcun comunicato. Si attendono aggiornamenti da parte degli stessi carabinieri per fare chiarezza sulla vicenda.