Venditore ambulante litiga con il vicino di bancarella e lo accoltella alla fiera della caccia di Gussago: fermato

Questa mattina alla fiera della caccia di Gussago (Brescia) un venditore ambulante 32enne ha accoltellato un collega di 52anni al culmine di una lite per motivi di vicinato tra bancarelle. La vittima è stata portata all’ospedale in codice rosso mentre l’aggressore è stato fermato.

Fiera della caccia di Gussago (Foto: Facebook)

Tutto è cominciato da una lite per futili motivi tra venditori ambulanti ed è degenerato in un accoltellamento tra un 32enne e un 52enne. É successo alla Fiera della Caccia di Gussago, l'appuntamento annuale in provincia di Brescia. Il 52enne, ferito alle braccia e al torace, è stato portato in ospedale in codice rosso, mentre l'aggressore di 32 anni è stato fermato.

L'aggressione, come riporta il quotidiano Il Corriere della Sera, è avvenuta attorno alle 13:00 di oggi, domenica 14 settembre. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che i due colleghi, venditori di prodotti della fiera con gli stand posizionati uno accanto all'altro, abbiano discusso per motivi di vicinato tra bancarelle. Il diverbio sarebbe presto degenerato in un confronto fisico durante il quale il più giovane dei due ha estratto un coltello e ha colpito l'altro con alcuni fendenti.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 hanno trasferito l'uomo in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia, dove è arrivato cosciente. Nonostante le ferite alle braccia e all'addome non è in pericolo di vita.

Nel frattempo l'aggressore è stato subito fermato dai carabinieri della stazione di Gussago, impegnati nel servizio di ordine pubblico della manifestazione. Il 32enne è stato portato in caserma in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.