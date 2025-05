video suggerito

Un’auto lo travolge nel Cremonese mentre attraversa la strada in bicicletta: 43enne muore in ospedale Balraj Singh è morto nella serata del 4 maggio dopo essere stato travolto da un’auto a Casalmaggiore (Cremona). Il 43enne stava tornando a casa in bicicletta e si trovava nei pressi di un attraversamento pedonale. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto in ospedale Balraj Singh, il ciclista che nel pomeriggio di ieri, domenica 4 maggio, è stato investito da un'auto lungo la statale Asolana a Casalmaggiore (in provincia di Cremona). Il 43enne sarebbe stato travolto dalla vettura nel pomeriggio mentre con la sua bicicletta si trovava nei pressi dell'attraversamento pedonale di una rotatoria. Trasportato con la massima urgenza in elisoccorso all'ospedale di Parma, è deceduto poche ore più tardi.

L'incidente è avvenuto intorno alle 15 del 4 maggio, in via Beduschi, in prossimità di un attraversamento pedonale della rotatoria. Stando a quanto ricostruito, Singh stava tornando a casa in bicicletta dopo una funzione celebrata al tempio situato presso il Centro Commerciale Padano. Quando era arrivato ormai a metà carreggiata, una Mini Cooper guidata da una residente della zona lo ha travolto mentre si immetteva in strada. Il 43enne sarebbe stato sbalzato sul parabrezza e avrebbe terminato la caduta sull'asfalto.

L'automobilista si è subito fermata e ha allertato i soccorsi. I sanitari sono arrivati sul posto con un'ambulanza della Padana Soccorso, l'automedica del 118 e l'elisoccorso dall'ospedale di Parma, dove è stato ricoverato in condizioni critiche. In serata, i medici hanno dovuto constatare il decesso del 43enne sopraggiunto a causa delle lesioni riportate nell'incidente. Anche la conducente dell'auto ha avuto bisogno delle cure mediche.

Singh viveva a Rivarolo del Re e lavorava come mungitore in un’azienda agricola del circondario. Il 43enne lascia moglie e due figli, che vivono in India.