Un’auto e una moto si sono schiantate a Monte Marenzo: grave il motociclista 50enne

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un'auto e una moto si sono scontrate in via Industriale a Monte Marenzo, in provincia di Lecco, sul rettilineo poco prima di Bisone. Erano da poco passate le 5 e 30 di lunedì 2 maggio quando i volontari di Calolziocorte sono arrivati sul posto con un'ambulanza e l'automedica. Il motociclista, un uomo di 50 anni, è stato immobilizzato e portato con urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Secondo le prime informazioni, sarebbe in gravi condizioni. Avrebbe riportato un serio trauma cranico e un trauma toracico. Nessuna conseguenza grave, invece, per chi era all'interno dell'auto.

Ora i carabinieri del comando di Lecco stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente per individuare eventuali responsabilità.

L'incidente in piazza Camerlata

Pochi giorni fa, Massimiliano Travascio è morto dopo un incidente simile. Era in sella della sua Suzuki e stava percorrendo la via Napoleona a Como quando ha sbandato in curva. Cercando di recuperare il controllo della moto, il 37enne si è scontrato prima con un'utilitaria che viaggiava in senso opposto e poi con una Smart. Il motociclista è morto poco dopo, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118. Originario di Policoro, comune in provincia di Matera, il 37enne abitava ormai da diverso tempo a Lazzate (Monza e Brianza). La passione per la moto ha caratterizzato tutta la sua vita. I profili social erano pieno di foto che lo ritraevano in sella della sua Suzuki. Lascia una compagna, un bimbo piccoli e altri amici e parenti che hanno voluto lasciare sulla sua bacheca Facebook messaggi di cordoglio, di addio, o l'ultimo ricordo che avevano in comune con Massimiliano.

