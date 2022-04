Massimiliano Travascio, morto in un incidente in moto: lascia una compagna e un figlio piccolo Massimiliano Travascio aveva 37 anni ed è morto ieri in un terribile incidente stradale avvenuto a Como: lascia una moglie e un figlio piccolo.

A cura di Ilaria Quattrone

Massimiliano Travascio aveva 37 anni. È l'ennesima vittima di un incidente stradale. L'uomo è morto nel pomeriggio di ieri, lunedì 25 aprile, a Como: era a bordo della sua moto, una Suzuki, quando si è schiantato contro delle auto che arrivavano dalla direzione opposta. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto lungo la Napoleona, precisamente in piazza Camerlata, attorno alle 16.30. L'uomo avrebbe sbandato in una curva finendo poi contro un'automobile e ancora contro una Smart. Stando ai rilievi effettuati dalle forze dell'ordine, la moto si sarebbe incastrata sotto il cofano dell'utilitaria mentre il 37enne sarebbe sbalzato finendo poi contro un'altra auto. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari del 118, per l'uomo non c'è stato nulla fare: i medici e i paramedici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Il ricordo di amici e parenti su Facebook

L'uomo era originario di Policoro, comune in provincia di Matera. Da diverso tempo abitava a Lazzate, in provincia di Monza e Brianza. Lascia una compagna e un bimbo piccolo: sul suo profilo Facebook sono diverse le immagini in cui Massimiliano è ritratto con la famiglia o dove la protagonista principale è la sua moto. In queste ore poi molti amici e parenti, straziati dalla terribile perdita, hanno voluto lasciare dei messaggi di cordoglio o ancora hanno voluto condividere alcuni ricordi: "Anche le stelle piangono!!! non ci sono parole e le lacrime non bastano!!!", scrive un utente e amico del 37enne.