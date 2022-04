Motociclista di 37 anni muore in un violento incidente stradale, ferito un bambino di un anno Un motociclista di 37 anni è morto oggi a Como a seguito di un violento incidente stradale che ha visto coinvolta un’altra vettura.

Un motociclista di 37 anni è morto nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 aprile, a Como, a seguito di un violento incidente stradale che ha coinvolto un'altra vettura. La tragedia si è consumata pochi minuti dopo le 16 in via Napoleona, la strada principale del capoluogo di provincia lombardo. Sul posto si sono precipitate le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118 ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Incidente a Como, motociclista di 37 anni muore sul colpo

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, lungo via Napoleona si sono immediatamente precipitati gli equipaggiamenti della Croce Rossa e della Croce Azzurra di Como con due ambulanze e un'automedica. Un volta giunti sul luogo dello schianto, i paramedici hanno raggiunto il 37enne che però si trovava già in arresto cardiaco. Vani tutti i tentativi di rianimarlo: il motociclista è stato dichiarato morto in loco. Soccorsi poi anche gli altri quattro feriti, tra cui un bambino di un anno, che fortunatamente hanno riportato ferite lievi. Ciononostante, un'ambulanza ha portato uno dei quattro al Sant'Anna di Como in codice giallo mentre l'altra vettura del 118 è arrivata nel medesimo pronto soccorso con un altro ferito in codice verde. Nel frattempo, per facilitare le operazioni dei sanitari e dei carabinieri di Como che hanno avviato le indagini, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area perimetrandola. Il traffico è stato momentaneamente deviato su via Teresa Rimoldi. I militari stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dello schianto tra la moto guidata dalla vittima e l'automobile.