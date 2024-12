Una persona travolta da un treno della metro a Milano: soccorsa e chiuso un tratto della M1

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Nella mattinata di oggi lunedì 2 dicembre una persona è finita sotto un treno della metropolitana mentre si trovava alla stazione di Loreto a Milano. Stando alle prime informazioni, la tragedia si è verificata pochi minuti prima delle 8 sulla linea M1 di Milano. Sul posto si sono precipitati gli agenti della Polmetro, i vigili del fuoco e i sanitari del 118: i medici sono arrivati con un'ambulanza e con un'automedica e si sono subito presi cura della vittima. Non sarebbe in pericolo di vita. Si sta indagando per capire cosa sia successo.

Intanto Atm fa sapere di aver chiuso il tratto tra Palestro e Pasteur della M1. Nel dettaglio, "a Loreto non si cambia tra M1 e M2, a Porta Venezia non si cambia tra M1 e linee S". I treni di tutta la linea sono comunque rallentati, ma "sono in arrivo bus sostitutivi compatibilmente con le condizioni del traffico".