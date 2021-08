Una passata di pomodoro che combatte gli sprechi e aiuta i poveri: il nuovo progetto della Caritas Il nuovo progetto della Caritas Ambrosiana permette di riutilizzare le eccedenze alimentari dell’Ortomercato di Milano, dando allo stesso tempo lavoro a una cooperativa per persone in difficoltà. I pomodori invenduti diventano una passata di pomodoro che si può trovare nelle botteghe della solidarietà dove chi non riesce a mantenersi può “comprare” cibo senza denaro.

A cura di Simona Buscaglia

(Fonte: Caritas Ambrosiana)

Una lotta allo spreco e allo stesso tempo un aiuto concreto alle persone in difficoltà. Con questa ricetta parte il nuovo progetto di Caritas Ambrosiana che da questa settimana renderà disponibili sugli scaffali degli empori e delle botteghe della solidarietà i sughi "R.e.al", ovvero delle passate di pomodoro realizzate con il recupero delle eccedenze alimentari. A realizzare questa nuova linea di prodotti sarà Il Grigio, una cooperativa sociale di Calolziocorte, in provincia di Lecco, che crea opportunità di lavoro per persone svantaggiate.

Gli addetti del reparto trasformazione alimentare prelevano dai banchi dei grossisti dell’Ortomercato di Milano i pomodori invenduti che sarebbero destinati al macero e cominciano a lavorarli. La verdura viene pulita, cotta, imbottigliata e pastorizzata. La passata di pomodoro realizzata viene poi distribuita attraverso al rete solidale delle botteghe alimentari per arrivare sulla tavola di chi, magari proprio a causa del Covid, si è ritrovato in difficoltà economiche, non riuscendo più a mantenersi e a dare da mangiare alla propria famiglia.

"Quest’anno, al mese, abbiamo salvato dalla discarica in media 64 quintali di prodotto. Ma è una goccia nell’oceano. Nonostante l’intervento anche di altri operatori, le quantità che finiscono in discarica restano davvero importanti", ha sottolineato Francesco Manzoni, presidente della cooperativa Il Grigio.

Insieme ai minimarket solidali, in collaborazione con la Caritas Ambrosiana, le parrocchie hanno aperto anche le Botteghe solidali, veri e propri centri di distribuzione di minori dimensioni ma che funzionano allo stesso modo: gli utenti possono fare la spesa, spendendo alla cassa i punti solidarietà che sono caricati sulle loro tessere rinnovabili in base al loro fabbisogno. SUl territorio sono attualmente dodici. Sono presenti a Busto Arsizio, Carnate, Carugate, Cernusco, Civate, Erba, Legnano, Olginate e a Milano (dove ce ne sono quattro: nei quartieri Bruzzano, Comasina e nelle parrocchie di Maria Madre della Chiesa e Sant’Antonio Maria Zaccaria).