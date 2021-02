"Il 7 febbraio diventi la giornata del volontariato degli animali". Questa la proposta lanciata da Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Regione Lombardia e consigliere comunale milanese. La data scelta coincide con il tragico incidente lungo l'autostrada A14 in cui sono rimasti vittime Elisabetta Barbieri e Federico Tonin, i due staffettisti che stavano trasportando cani e gatti adottati dal Sud al Nord Italia. Ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita il terzo volontario a bordo del furgoncino.

"Ho scritto una lettera alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – spiega Comazzi – affinché istituisca, in memoria di Elisabetta Barbieri e Federico Tonin, la ‘Giornata nazionale del volontariato per gli animali’, a partire dal prossimo 7 febbraio. Auspico che il nuovo governo possa accogliere questa mia richiesta". Da quanto si legge sul post, il consigliere di Forza Italia conosceva una delle due vittime: "In uno dei suoi ultimi messaggi Elisabetta avrebbe voluto donarmi un cane come regalo di Natale. Purtroppo non è stato possibile ma è anche per onorare la loro vita e il loro amore per gli animali che continuerò a lottare per i diritti dei nostri amici a quattro zampe".

Chi sono le due vittime

La proposta arriva due giorni dopo il tragico incidente: le due vittime sono Elisabetta Barbieri, di origini pugliesi ma residente a Rho, nell'hinterland di Milano. Molto conosciuta da diverse associazioni animaliste della zone, era una staffettista dell'Enpa di San Severo (Foggia): si occupava cioè di trasportare cani e gatti abbandonati e da dare in affido. L'altra vittima è il 47enne Federico Tonin, residente ad Arconate: lascia la compagna e una figlia piccola. Ritenuto da tutti i cittadini del suo paese di residenza "come un uomo solare e pieno di energie", lo ricorda in un post Facebook il Comune di Arconate. E si legge ancora: "Ci rimarranno nel cuore la sua ironia, la sua vitalità e la grande generosità. La sua morte ci lascia attoniti e sgomenti. L'amministrazione porge al fratello Gabriele e alla moglie, a tutta la sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi conoscenti e a tutti coloro che gli hanno voluto bene le più sentite e commosse condoglianze. Ciao Federico, riposa in pace!".

Il ricordo del presidente dell'Enpa

"Tutto il mondo animalista è straziato da questa enorme tragedia – ha scritto Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa -. L’impegno di Elisabetta Barbieri ed il suo staff è sempre stato sincero, costante, mettendo al primo posto il benessere degli animali. Troppo spesso si dimentica il ruolo fondamentale di persone che come Elisabetta trasportano ogni giorno animali per portarli a centinaia di chilometri per dargli la possibilità di iniziare una nuova vita. Elisabetta e il suo staff hanno collaborato con l’Enpa in moltissime occasioni, aiutando le nostre Sezioni. Sono centinaia gli animali che oggi vivono felici nelle loro nuove famiglie anche grazie a lei. Il suo impegno ha fatto la differenza. Ci mancherai Elisabetta. La nostra Associazione ti ricorderà sempre con immensa gratitudine".