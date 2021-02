Grave lutto per il tragico incidente avvenuto all'alba di oggi, domenica 7 febbraio, sull'Autostrada A14 tra Pesaro e Cattolica. Tre le persone decedute: si trovavano a bordo di un furgone che stava trasportando verso il Nord Italia cani e gatti da dare in affido e che sarebbe rimasto coinvolto in un tamponamento tra mezzi pesanti. Tra le vittime c'è anche Elisabetta Barbieri, di origini pugliesi ma residente a Rho, nell'hinterland di Milano. La donna, 63 anni, era molto conosciuta da diverse associazioni animaliste della zone. Era una staffettista dell'Enpa di San Severo (Foggia): si occupava cioè di trasportare cani e gatti abbandonati e da dare in affido. Tra le persone decedute anche l'autista del furgone e un altro membro dello staff di Elisabetta, anche lui residente nel Milanese. A perdere la vita anche uno degli animali trasportati nel furgone, un cucciolo di pastore tedesco: un'altra persona a bordo e gli altri animali sono rimasti feriti.

Tanti i messaggi di cordoglio per i volontari morti

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi su diversi gruppi di animalisti con cui Elisabetta e il suo staff collaboravano: "Oggi è una domenica triste – ha scritto il G3a, gruppo amici abbandonati, una onlus di Magenta – Betty, Lorenzo non ci sono più.. Molti dei cani che avete preso da noi hanno avuto il piacere di conoscerli. Da anni collaboravano con noi. È grazie a loro che in tanti anni siamo riusciti a fare arrivare al nostro rifugio tanti cani dal Sud. Erano conosciuti da tantissime associazioni animaliste che ne piangono la scomparsa".

"Tutto il mondo animalista è straziato da questa enorme tragedia – ha scritto Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa -. L’impegno di Elisabetta Barbieri ed il suo staff è sempre stato sincero, costante, mettendo al primo posto il benessere degli animali. Troppo spesso si dimentica il ruolo fondamentale di persone che come Elisabetta trasportano ogni giorno animali per portarli a centinaia di chilometri per dargli la possibilità di iniziare una nuova vita. Elisabetta e il suo staff hanno collaborato con l’Enpa in moltissime occasioni, aiutando le nostre Sezioni. Sono centinaia gli animali che oggi vivono felici nelle loro nuove famiglie anche grazie a lei. Il suo impegno ha fatto la differenza. Ci mancherai Elisabetta. La nostra Associazione ti ricorderà sempre con immensa gratitudine".

Cordoglio per la scomparsa di Elisabetta è stato espresso anche da Michela Vittoria Brambilla: "Cari amici, questa mattina un terribile incidente avvenuto sull'autostrada A14 fra Pesaro e Cattolica è costato la vita a Elisabetta Barbieri, volontaria Enpa impegnata in una staffetta insieme con un autista, anche lui deceduto – ha scritto sulla sua pagina Facebook l'ex onorevole -. Avvenimenti come questo ci lasciano senza parole e ci ricordano con quanta generosità chi ama davvero gli animali si prodiga per salvarli. Le mie più sincere condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il dono di conoscere Elisabetta".