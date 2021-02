È Federico Tonin, cittadino di Arconate di 47 anni, la seconda vittima del tragico incidente di ieri domenica 7 febbraio, sull'autostrada A14 tra Pesaro e Cattolica. Tonin si trovava a bordo di un furgone che stava trasportando verso il Nord Italia cani e gatti da dare in affido e che sarebbe rimasto coinvolto in un tamponamento tra mezzi pensanti. Con lui viaggiava anche Elisabetta Barbieri, la 63enne di origini pugliesi ma residente a Rho, nell'hinterland di Milano, conosciuta come staffettista dell'Enpa di San Severo (Foggia). Convolto nell'incidente anche un terzo staffettista, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cesena ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il Comune di Arconate ricorda Federico Tonini

"Federico era un uomo solare e pieno di energie", lo ricorda in un post Facebook il Comune di Arconate. E si legge ancora: "Ci rimarranno nel cuore la sua ironia, la sua vitalità e la grande generosità. La sua morte ci lascia attoniti e sgomenti. L'amministrazione porge al fratello Gabriele e alla moglie, a tutta la sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi conoscenti e a tutti coloro che gli hanno voluto bene le più sentite e commosse condoglianze. Ciao Federico, riposa in pace!". Un personale messaggio di cordoglio arriva anche dal sindaco Sergio Calloni: "Purtroppo non bastano le tragedie legate al Covid. Se ne aggiungono altre gravissime che accadono, per noi mortali, senza motivo apparente. Ciao Federico Tonin . La mia personale vicinanza va alla famiglia tutta". Federico, residente ad Arconate ma originario di Cuggiono, lascia la moglie e una bimba piccola.

I messaggi di cordoglio arrivano anche dal mondo animalista

"Tutto il mondo animalista è straziato da questa enorme tragedia – ha dichiarato Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa –. L'impegno di Elisabetta Barbieri ed il suo staff è sempre stato sincero, costante, mettendo al primo posto il benessere degli animali, permettendo loro di iniziare una nuova vita. Il suo impegno ha fatto la differenza. La ricorderemo per sempre con immensa gratitudine". I volontari e le Guardie Zoofile dell'Enpa di Pesaro, nei minuti immediatamente dopo l'incidente, si sono subito recati sul posto per mettere in sicurezza gli animali: tutti salvi, anche se alcuni sono rimasti ferite e hanno delle zampe rotte.