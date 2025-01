video suggerito

Una fiaccolata per la 13enne morta in un incidente mentre era in auto con gli amici: “Vogliamo giustizia” Una fiaccolata per ricordare la giovanissima vittima dell’incidente avvenuto all’alba del 10 gennaio scorso ad Abbadia Lariana (Lecco), mentre si trovava in macchina con gli amici di 19 e 22 anni: i due sono stati denunciati per sottrazione di minore dalla famiglia. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una fiaccolata per ricordare la giovanissima vittima dell'incidente avvenuto all'alba del 10 gennaio scorso ad Abbadia Lariana (Lecco), mentre si trovava in macchina con gli amici di 19 e 22 anni. L'appuntamento in nome della 13enne è stato promosso dalla famiglia dell’adolescente, per chiedere giustizia e maggior chiarezza sull'effettiva dinamica dello schianto mortale: l’appuntamento è previsto per oggi, martedì 28 gennaio, con ritrovo alle 18.30 in piazza Cermenati. Intorno alle 19 il corteo muoverà in direzione di Germanedo con l’arrivo previsto in piazza V Alpini, nel cuore del Villaggio Lecco, luogo dove la giovane si incontrava con il suo gruppo.

"La fiaccolata ha lo scopo di velocizzare i tempi, perché non mi sembra giusto che i due ragazzi siano ancora liberi", sono le parole della mamma. "È un modo per riconoscere la colpa di entrambi i ragazzi e chiedere giustizia velocemente, perché mia figlia ha pagato con la vita a 13 anni. È giusto che paghino anche loro, e subito”.

La notte tra il 9 e il 10 gennaio la ragazzina era uscita di nascosto nel cuore della notte per raggiungere i due amici più grandi. L'epilogo della serata, lo schianto lungo la Statale 36 all'altezza di Abbadia Lariana: negli istanti precedenti il passeggero di fianco al guidatore, 19 anni, aveva immortalato la corsa dell'auto in un video poi pubblicato su TikTok, con il contachilometri schizzato a 150 km/h.

La 13enne, trovata dai soccorritori già priva di sensi sui sedili posteriori, è morta dopo sei giorni di coma nel reparto di Neurorianimazione dell'ospedale Manzoni di Lecco. Il 22enne alla guida della Bmw, ora, si trova così indagato per omicidio stradale dalla Procura, e insieme all'amico 19enne è stato denunciato dalla famiglia della vittima per sottrazione di minore. "Hanno indotto la ragazzina a uscire di casa e seguirli, senza avvisare i genitori", le loro parole. "Sul cellulare di lei ci sono i messaggi che lo dimostrano".