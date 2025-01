Ragazza di 13 anni in coma dopo un incidente in auto con due amici: il 19enne alla guida ha provato a scappare

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Ha provato a scappare perché preso dal panico dopo aver provocato l'incidente in auto su cui c'era una sua amica di 13 anni, rimasta gravemente ferita nell'impatto. Stando a quanto accaduto, un ragazzo di 19 anni era alla guida della sua auto venerdì alba verso le 5, a fianco c'era un amico di 22 anni e dietro una ragazza di 13 senza cinture di sicurezza. I due ragazzi la stavano accompagnando a casa a Lecco dopo una serata passata insieme.

Mentre percorreva il rettilineo della Sp 72 del lago di Como prima del tunnel di innesto alla Statale 36, il 19enne ha perso il controllo dell'auto andando in testacoda per poi impattare violentemente contro i parapetti in cemento a lato della carreggiata. I due ragazzi, spaventati, sono usciti dall'auto da soli nonostante alcune ferite. L'amica di 13 anni ha perso subito i senti ed è rimasta intrappolata nella macchina: ha riportato un gravissimo trauma cranico. Intanto i due amici, presi dal panico, hanno provato ad allontanarsi dal luogo dell'incidente.

Una volta sul posto i sanitari del 118 sono riusciti a rianimare la 13enne prima di trasferirla con la massima urgenza in ospedale dove si trova ancora ricoverata in Neurorianimazione. É in coma, la prognosi resta riservata, ma le sua condizioni restano stabili. Il 19enne è indagato perché responsabile dell'incidente, perché era in compagnia della 13enne senza che i genitori lo sapessero e perché si è allontano dall'auto.