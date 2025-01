Gravissima 13enne dopo un incidente, l’auto era guidata da un amico: il video della corsa a 150 km/h Tre ragazzi sono rimasti coinvolti in un incidente lungo la Statale 36 Abbadia Lariana (Lecco) la notte del 10 gennaio: “Avevamo bevuto”, dirà il conducente, immortalato in un video social pochi istanti prima dello schianto mentre corre a 150 km all’ora. In fin di vita una 13enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Le bottiglie di alcol vuote, il contachilometri che segna i 150 all'ora e la musica trap di Capo Plaza ad altissimo volume. È il video girato con lo smartphone dai suoi giovanissimi passeggeri dentro la BMW Serie 1 pochi istanti prima del drammatico schianto, avvenuto intorno alle 5 di venerdì 10 gennaio lungo la Statale 36 di Abbadia Lariana (Lecco). Subito dopo il ragazzo alla guida, 22 anni, tenta di scappare per non sottoporsi all'alcoltest, mentre la 13enne che viaggia sui sedili posteriori (e che quella sera è scappata di casa, uscendo senza avvertire i genitori) riporta gravissime ferite: ora lotta tra la vita e la morte, ricoverata nel reparto di Neurorianimazione dell’ospedale di Lecco.

La dinamica dell'incidente, al momento, resta ancora tutta da ricostruire. Secondo i primi rilievi, la BMW grigia stava percorrendo il rettilineo della Provinciale 72 del lago di Como, prima del tunnel di innesto alla Statale 36, quando il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, andando in testacoda e poi impattando violentemente contro uno dei parapetti in cemento che fiancheggiano quel tratto di provinciale.

Il 22enne, che sta guidando la macchina dell'amico accanto a lui, 19 anni, ammetterà di aver bevuto parecchio quella sera con i suoi amici. Mentre il passeggero ha spiegato di non ricordare niente di quel momento: "Ero su TikTok, non mi sono accorto di quello che stava succedendo". I tre, quella sera, sarebbero dovuti solo andare a cena al McDonald's di Lecco. Poi il giro per bar a bere, e le corse in macchina immortalate con il telefonino. Fino allo schianto che ridurrà in fin di vita la 13enne, in coma dopo aver riportato più traumi nel testacoda; gli altri due passeggeri, invece, usciranno praticamente illesi dall'abitacolo.