Si schianta a 150 km/h e muore la 13enne a bordo dell'auto: chiesti i domiciliari per il conducente Il pm ha chiesto gli arresti domiciliari per il 22enne che si è schiantato a 150 km/h con l'auto ad Abbadia Lariana, provocando la morte di una 13enne. A fine mese l'interrogatorio con il gip che deciderà se disporre la misura cautelare.

Il pubblico ministero ha chiesto gli arresti domiciliari per il 22enne che la notte del 10 gennaio era alla guida dell'auto che si è schiantata a 150 km/h ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, provocando la morte di una 13enne. A fine mese il ragazzo sarà sentito dal giudice per le indagini preliminari di Lecco, che poi deciderà se disporre o meno la misura cautelare. Nel frattempo, su disposizione della Procura, al conducente è stata ritirata la patente.

Il ragazzo, indagato per omicidio stradale, si trovava alla guida della Bmw che la sera del 10 gennaio, dopo una corsa ad altissima velocità, si è schiantata sulla strada provinciale 72, ad Abbadia Lariana. A bordo dell'automobile c'erano anche un ragazzo di 19 anni, rimasto illeso, e una 13enne, morta dopo sei giorni di coma, nel reparto di Neurorianimazione dell'ospedale di Lecco.

La sera dell'incidente i tre ragazzi avevano trascorso la serata insieme e stavano tornando a Lecco, verso la casa della 13enne. Lo schianto sarebbe avvenuto attorno alle 5:00 del mattino: il conducente, che viaggiava a circa 150 chilometri orari, ha perso il controllo dell'auto poco prima del tunnel di innesto alla statale 36 e dopo un testacoda è finito contro i parapetti in cemento ai lati della carreggiata. La corsa ad alta velocità è stata anche immortalata da alcuni video registrati dal 19enne, pubblicati (e poi rimossi) su TikTok.

Il 22enne, che aveva cercato di scappare per evitare di sottoporsi all'alcol test, è stato querelato dal padre della 13enne, che ha chiesto "provvedimenti urgenti" nei suoi confronti. La madre ha invece deciso di sporgere querela per sottrazione di minore contro entrambi i ragazzi maggiorenni a bordo della vettura. Questo perché, come riferito dall'avvocato della donna, Marcello Perillo, "ci sono dei messaggi ritrovati sul telefono della ragazza in cui lui la invita ad andare con loro".