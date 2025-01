video suggerito

Ragazzina 13enne morta dopo lo schianto in auto a 150 all'ora: chiesti i domiciliari per il 22enne alla guida È stato interrogato stamattina il 22enne che guidava la Bmw che si è schiantata a 150 km/h ad Abbadia Lariana provocando la morte di una 13enne. Per lui il pm ha chiesto gli arresti domiciliari.

A cura di Giulia Ghirardi

È stato interrogato stamattina, venerdì 31 gennaio, il 22enne che guidava la Bmw che si è schiantata a 150 km/h ad Abbadia Lariana provocando la morte di una 13enne. Per lui il pm ha chiesto gli arresti domiciliari.

In seguito al tragico incidente, avvenuto venerdì 10 gennaio sulla strada provinciale 72, i genitori della ragazzina avevano sporto due querele contro i ragazzi maggiorenni: una per omicidio stradale nei confronti del conducente – anche se la Procura stava già procedendo d'ufficio – e l'altra per sottrazione di minore nei confronti di entrambi i giovani che si trovavano bordo della vettura.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, gli inquirenti avrebbero sentito questa mattina al Palazzo di giustizia di Lecco il 22enne che si trovava alla guida dell'automobile. L'interrogatorio, legato all'inchiesta per omicidio stradale, sarebbe durato più di due ore.

Tra le informazioni che sono emerse in questo lasso di tempo, ci sarebbe anche la ricostruzione esatta della disposizione dei ragazzi nell'auto: il 22enne si trovava alla guida della Bmw di proprietà della famiglia dell'amico 19enne, seduto accanto a lui, lato passeggero. La 13enne sembra invece si trovasse sui sedili posteriori, dove è rimasta incastrata in seguito all'impatto e dove è stata recuperata dagli operatori sanitari prima di essere portata al reparto di Neurorianimazione dell'ospedale Manzoni di Lecco dove è deceduta dopo sei giorni di ricovero.

Alla fine dell'interrogatorio, il pubblico ministero ha chiesto gli arresti domiciliari per il 22enne, al quale nel frattempo è stata ritirata la patente.