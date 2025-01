Si schianta con l’auto a 150 km/h nel Lecchese, muore una 13enne: la famiglia della ragazza sporge querela

video suggerito

La famiglia della 13enne morta nello schianto di un'auto ad alta velocità ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, ha deciso di depositare una querela contro il 22enne alla guida del veicolo. Le indagini erano già state avviate d'ufficio, e avevano portato all'iscrizione del conducente nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Il padre della ragazza, però, ha deciso di formalizzare la querela per esplicitare la sua richiesta di giustizia per la figlia.

Al vaglio degli inquirenti ci sono ora diversi materiali: dalle immagini della corsa ad alta velocità pubblicate sui social e poi cancellate, agli esami tossicologici disposti sul conducente. Ulteriori informazioni sull'incidente potrebbero arrivare dagli accertamenti cinematici e dalle perizie sui telefoni delle persone coinvolte nello schianto: oltre alla 13enne, un 19enne seduto nel sedile del passeggero e il 22enne alla guida.

Stando a quanto ricostruito finora, l'incidente sarebbe avvenuto all'alba del 10 gennaio, attorno alle 5:00 del mattino. Di ritorno verso Lecco sulla SP72 per riaccompagnare a casa la ragazza dopo aver trascorso la serata insieme, il conducente avrebbe accelerato fino a toccare i 150 chilometri orari. Una corsa ad alta velocità immortalata dal 19enne attraverso alcuni video pubblicati su tiktok. Poco prima del tunnel di innesto alla statale 36, il 22enne avrebbe però perso il controllo della Bmw e dopo un testacoda sarebbe finito contro i muretti in cemento ai lati della carreggiata.

I due ragazzi seduti davanti sono usciti pressoché illesi dall'incidente, mentre la 13enne, che al momento dello schianto dormiva nei sedili posteriori, è stata trasferita in all'ospedale Manzoni di Lecco con un trauma cranico ed è morta dopo sei giorni di coma. Nell'automobile gli inquirenti avevano trovato alcune bottiglie di alcolici e il conducente, una volta portato in ospedale, aveva cercato di scappare per evitare di sottoporsi all'alcol test.