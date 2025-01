video suggerito

Si schianta con l’auto mentre guida a 150 km/h: come sta la 13enne che si trovava con lui Una 13enne è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto all’alba del 10 gennaio ad Abbadia Lariana (Lecco). La ragazzina viaggiava a bordo dell’auto guidata da un amico di 22 anni a 150 chilometri orari. Come appreso da Fanpage.it, la giovane è ancora in pericolo di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Sono ancora molto gravi, ma stabili, le condizioni della 13enne rimasta ferita nell'incidente stradale avvenuto all'alba di venerdì 10 gennaio ad Abbadia Lariana (in provincia di Lecco). La ragazzina si trovava seduta sui sedili posteriori di una Bmw che, dopo un testacoda, si è schiantata contro i parapetti in cemento a lato della carreggiata della strada provinciale 72. Come appreso da Fanpage.it, la 13enne si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Lecco. La prognosi è riservata ed è ancora considerata in pericolo di vita.

Lo schianto ad Abbadia Lariana

Le indagini su quanto accaduto intorno alle 5 del 10 gennaio lungo la provinciale 72 sono ancora in corso. Stando a una prima ricostruzione, pare che alla guida della Bmw grigia ci fosse un ragazzo di 22 anni residente a Lecco, al suo fianco un amico 19enne di Malgrate e, seduta dietro, la 13enne. I tre avevano trascorso la serata insieme e stavano riportando a casa la ragazzina. Poco prima del tunnel di innesto alla statale 36, il 22enne avrebbe perso il controllo dell'auto e, dopo un testacoda, i giovani si sono schiantati contro i parapetti in cemento a lato della carreggiata.

I due ragazzi sarebbero usciti dall'abitacolo senza riportare ferite gravi, mentre la 13enne era ancora seduta sul sedile, priva di sensi e intrappolata tra le lamiere. Mentre i sanitari del 118 la rianimavano sul posto, il 22enne e il 19enne si sarebbero allontanati dal luogo dell'incidente. Il primo, in particolare, avrebbe provato a far perdere le proprie tracce per evitare l'alcoltest. Il giovane, però, è stato rintracciato in pochi minuti e avrebbe ammesso le proprie responsabilità.

Le condizioni della 13enne e le indagini

La 13enne è stata subito trasportata all'ospedale di Lecco con la massima urgenza. La ragazzina avrebbe riportato un grave trauma cranico e altre ferite provocate dalla carambola. Dopo cinque giorni di ricovero nel reparto di Neurorianimazione, le sue condizioni sono stabili ma è ancora in pericolo di vita.

Intanto, i carabinieri di Lecco stanno indagando per accertare le responsabilità dei due ragazzi che erano con lei, in particolare del 22enne che guidava la Bmw. Un video registrato dal 19enne, e poi caricato online, mostra gli istanti che hanno preceduto lo schianto. La telecamera dello smartphone ha inquadrato anche il tachimetro dell'auto che ha raggiunto i 150 chilometri orari. Le accuse nei suoi confronti potrebbero variare a seconda delle condizioni della 13enne.