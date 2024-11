video suggerito

Una donna urta per sbaglio una 15enne in centro a Milano: la giovane la colpisce con un pugno in faccia Una ragazza di 15 anni avrebbe colpito con un pugno una donna di 56 anni in faccia: pochi secondi prima le due si sarebbero urtate involontariamente mentre si trovavano in zona Darsena a Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Momenti di tensione in zona Darsena a Milano. Qui una ragazza di 15 anni avrebbe colpito una donna di 56 anni in faccia: il pugno è stato talmente violento tanto che la vittima è stata soccorsa sul posto dai sanitari e trasportata in ospedale. La giovane sarà denunciata per lesioni.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, la donna stava camminando in viale Gorizia, vicino alla Darsena, quando lei e una ragazza di 15 anni si sarebbero urtate involontariamente. Un secondo dopo la 15enne avrebbe dato un violento punto alla 56enne facendola cadere a terra.

In pochi minuti sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale e i sanitari: la vittima è stata soccorsa e portata in ospedale. Intanto le forze dell'ordine stanno visionando le telecamere di video sorveglianza della zona per la dinamica esatta dell'accaduto. La donna probabilmente sporgerà denuncia per lesioni. Proseguono gli accertamenti del caso: resta soprattutto da chiarire perché la ragazza abbia reagito così dopo l'urto involontario con la donna.