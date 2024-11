video suggerito

Una donna urta per sbaglio una 15enne che la colpisce con un pugno: cosa sappiamo sulla dinamica Una 15enne e una 56enne si sarebbero urtate per sbaglio mentre stavano camminando in zona Darsena: secondo una prima ricostruzione della dinamica la giovanissima ha colpito la donna con un pugno. Rischierebbe una denuncia per lesioni.

A cura di Giorgia Venturini

Avrebbe fatto sapere che procederà con la denuncia la donna di 56 anni che è stata colpita con un pugno da una 15enne mentre stava passeggiando in zona Darsena a Milano. La giovane forse dovrà difendersi dall'accusa di lesioni personale. Resta ancora da capire nel dettaglio la dinamica dell'accaduto: cosa avrebbe spinto la giovane a prendere a pugno la donna?

La dinamica dell'accaduto in zona Darsena

Stando a una prima dinamica di quanto accaduto, la giovanissima e la 56enne si sarebbero urtate per sbaglio mentre stavano camminando proprio in zona Darsena. Un attimo dopo l'urto, la 15enne ha sferrato un pugno alla vittima in pieno volto e facendola cadere a terra. Subito sono scattati i soccorso da parte degli altri passanti che hanno chiamato il 112: sul posto i sanitari hanno soccorso la donna prima di trasferirla in ospedale per tutte le cure del caso. Non sarebbe in gravi condizioni, ma avrebbe fatto sapere di denunciare l'accaduto.

Cosa rischia la 15enne che ha dato il pugno

Intanto gli agenti della polizia locale erano intervenuti sul posto dell'accaduto e hanno fermato la giovane di cui poi sono stati allertati i suoi genitori. I poliziotti sono al lavoro per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto: fondamentali potranno essere i video delle telecamere di sorveglianza della zona e gli altri testimoni presenti sul posto al momento del pugno. Certo al momento è che l'urto iniziale tra le due è avvenuto in modo involontario. La 15enne rischia una denuncia per lesioni.