video suggerito

Afferra una studentessa incrociata per strada e tenta di baciarla: arrestato per tentata violenza sessuale Un uomo ha provato a baciare contro la sua volontà una ragazza di 20 anni. È successo a Pantigliate, alle porte di Milano. Il 32enne è stato arrestato per tentata violenza sessuale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella serata di martedì 10 dicembre un uomo ha provato a baciare una ragazza contro il suo volere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La giovane sta bene e non ha riportato alcuna ferita. L'aggressore è stato invece arrestato e dovrà rispondere dell'accusa di tentata violenza sessuale.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, la ventenne stava camminando da sola lungo la strada provinciale 415 nel territorio di Pantigliate, un comune che si trova alle porte di Milano. La giovane è stata avvicinata dall'uomo, un 32enne, che l'avrebbe invitata a trascorrere insieme la serata. Al suo rifiuto, l'avrebbe poi afferrata e avrebbe provato a baciarla. La ragazza si è messa subito a urlare.

I passanti l'hanno sentita, l'hanno salvata e hanno contattato il numero unico delle emergenze 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pantigliate. I militari hanno fermato l'uomo e lo hanno portato in caserma dove è scattato poi l'arresto. Dovrà rispondere dell'accusa di tentata violenza sessuale. Il 32enne è stato quindi trasferito nell'istituto penitenziario di San Vittore dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Leggi anche Denuncia di essere stata violentata nella notte: ha chiesto aiuto alla polizia in stazione Centrale a Milano

Per la giovane, invece, non è stato necessario l'intervento degli operatori sanitari del 118. Fortunatamente non ha riportato alcuna ferita.