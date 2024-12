video suggerito

Picchia violentemente la compagna e si barrica in casa a Milano: i carabinieri entrano dalla finestra I militari sono stati costretti a entrare dalla finestra per immobilizzare l’uomo e portarlo in caserma. La donna è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in codice giallo all’ospedale. È successo in via De Sanctis, quartiere Stadera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un uomo che stava picchiando selvaggiamente la compagna in casa, a Milano, è stato fermato questa mattina dai carabinieri. Secondo le prime informazioni l'uomo, che all'arrivo delle forze dell'ordine si è barricato all'interno dell'appartamento e si è rifiutato di aprire la porta, è stato immobilizzato da militari entrati dalla finestra in una palazzina in via Francesco De Sanctis, quartiere Stadera, nella zona sud di Milano.

L'aggressore è stato portato in caserma. La sua compagna, invece, è stata trasportata in ospedale in codice giallo: ha riportato importanti lesioni sul corpo, ma al momento non si trova in pericolo di vita.