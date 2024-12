video suggerito

Esce dalla metropolitana di Cologno e viene aggredita da un uomo: 33enne arrestato per violenza sessuale Una donna è stata aggredita nel tardo pomeriggio del 2 dicembre all'uscita della stazione della metropolitana di Cologno Sud (Milano). Un 33enne è stato fermato dai carabinieri per violenza sessuale.

A cura di Enrico Spaccini

Un 33enne è stato arrestato nel pomeriggio di lunedì 2 dicembre per violenza sessuale dai carabinieri di Vimodrone. Stando a quanto ricostruito dai militari, l'uomo avrebbe aggredito una donna sua coetanea lungo il ponte che collega il comune della periferia nord-est di Milano alla stazione della metropolitana di Cologno Sud. A dare l'allarme sono stati due giovani che avrebbero assistito alla scena e che, mentre intimavano all'uomo di fermarsi, hanno chiamato i soccorsi.

L'aggressione all'uscita della metropolitana di Cologno Sud

Come riportato dal Corriere della Sera, l'aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 19 del 2 dicembre. La vittima, una donna di circa 30 anni di origine straniera, era appena uscita dalla stazione della metropolitana e stava camminando lungo il passaggio sopraelevato per raggiungere il territorio comunale di Vimodrone e tornare a casa quando avrebbe sentito la presenza di un uomo alle sue spalle.

Pensando che volesse superarla, gli avrebbe ceduto il passo, ma in realtà questo l'avrebbe spinta contro la recinzione che delimita la scala per poi toccarla ripetutamente nelle parti intime. Lo sconosciuto avrebbe anche cercato di baciarla, mentre lei provava a opporsi e a reagire, vedendo però sopraffatta fisicamente.

L'arresto del 33enne per violenza sessuale

A notare la scena per prima è stata una ragazza di passaggio che, dopo aver chiamato il 112, ha iniziato a urlare contro quell'uomo. Un altro ragazzo, a quel punto, è intervenuto intimandogli di fermarsi. Prima ancora che potesse provare a fuggire, l'uomo è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri di Vimodrone che si trovava nelle vicinanze per un servizio di controllo.

Su disposizione della Procura di Monza l'uomo, un 33enne di origine egiziana e senza fissa dimora, è stato sottoposto a fermo per violenza sessuale. Trasportato in carcere, è in attesa della convalida della misura da parte di un giudice.