video suggerito

Coppia di fidanzati aggrediti da 12 persone fuori dall’Alcatraz a Milano: la ragazza di 19 anni è stata violentata Una coppia di fidanzati, lui un 21enne e lei una 19enne, sono stati accerchiati e aggrediti da un gruppo di circa dodici persone sabato notte nel parcheggio di via Valtellina vicinissimo al locale Alcatraz a Milano. La ragazza è stata vittima anche di violenza sessuale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

549 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paura sabato notte nel parcheggio di via Valtellina vicinissimo al locale Alcatraz a Milano. Una coppia di fidanzati, lui un 21enne e lei una 19enne, sono stati accerchiati e aggrediti da un gruppo di circa dodici persone che cercavano di mettere a segno una rapina.

Stando alle prime informazioni, alcuni poi hanno circondato la ragazza e hanno iniziato a toccarla e ad abusare di lei. Il primo a intervenire in loro difesa è stato l'addetto alla security del locale e una pattuglia dei carabinieri che passava in strada in quel momento. Uno degli aggressori è stato arrestato: si tratta di un 36enne egiziano che vive nella Bargamasca. Ora si trova in carcere e dovrà difendersi dall'accusa di violenza sessuale e rapina. Restano ancora ricercati gli altri componenti della banda criminale.

Non è che l'ennesima aggressione a una ragazza, dopo i fatti in piazza Duomo a Milano a Capodanno. La coppia si trovava nel parcheggio, in una zona un po' al buio, quando è stata avvicinata da un gruppo di circa 12 nordafricani. Prima gli aggressori si sono avvicinati al fidanzato, che ha provato a reagire, cercando di strappargli il cellulare e il portafoglio per poi tentare di strappare la borsetta alla 19enne. Anche in questo caso la ragazza ha provato a difendersi. Infine la violenza sessuale: alcuni degli aggressori avrebbero cominciato a palpeggiarla nelle parti intime. La ragazza ha reagito e ha mandato in fuga i malviventi.

Degli ultimi secondi dell'aggressione si è accorto l'addetto alla security che è intervenuto immediatamente, così come una pattuglia dei carabinieri che stava arrivando sul posto proprio in quel momento. Uno degli aggressori è stato fermato: si tratta di un 36enne riconosciuto dalla giovane anche come uno dei responsabili della violenza sessuale. Confermato anche dalle immagini delle telecamere del parcheggio.