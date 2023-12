Una cascina prende fuoco nella notte a Montichiari: evacuata una famiglia Una casciana ha preso fuoco a Montichiari la notte tra domenica e lunedì: una famiglia è stata subito evacuata e la casa è stata dichiarata inagibile.

A cura di Giorgia Venturini

Nella notte tra domenica e lunedì una casciana ha preso fuoco a Montichiari, in provincia di Brescia. Stando alle prime informazioni le fiamme sono divampate intorno alle 23 nella cascina che si trova nella frazione di Novagli. Il rogo è scoppiato nel magazzino dove è accatastata la legna e in pochi minuti ha raggiunto il casolare vicino. Una famiglia è stata subito evacuata e la casa è stata dichiarata inagibile.

Quando i vigili sono arrivati sul posto – ben 6 squadre, arrivate da Brescia, Desenzano, Castiglione, Orzinuovi e Verolanuova – le fiamme avevano raggiunto il tetto: fortunatamente non ci sono stati feriti. Le operazioni di spegnimento e bonifica della zona dei vigili del fuoco sono andati avanti fino alla mattina di oggi lunedì 11 dicembre. Sul posto dell'incendio sono arrivati anche i carabinieri che si sono messi al lavoro per cercare di capire le cause del rogo. Proseguono le indagini.