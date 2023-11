Prende fuoco un appartamento a Milano: evacuati tutti i condomini Un incendio è divampato all’alba di oggi martedì 21 novembre in un appartamento in via Lomellina a Milano: le fiamme e il fumo sono stati visibili anche dalla strade vicine.

A cura di Giorgia Venturini

I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti all'alba di oggi in un appartamento in via Lomellina dove era divampato un incendio. Le fiamme erano ben visibili dalla strada facendo paura ai residenti del palazzo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e i vigili del fuoco si sono messi subito al lavoro per spegnere le fiamme.

L'incendio è divampato verso le 5.45 in un appartamento al quarto piano in un palazzo al civico 14 di via Lomellina. Sul posto sono arrivati quattro mezzi dei vigili del fuoco e 20 uomini che hanno subito messo in sicurezza il palazzo evacuando tutti i condomini. L'appartamento però, in quel momento non occupato dal proprietario, è andato completamente distrutto dalle fiamme: sono stati dichiarati inagibili anche gli appartamenti speculari del terzo e del quinto piano. Da poco tutti gli altri condomini del palazzo hanno potuto far rientro nelle loro case. Ora i tecnici sono al lavoro per capire cosa ha provocato l'avvio delle fiamme dal momento soprattutto che nell'appartamento non c'era nessuno.