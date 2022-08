Una 15enne scompare dopo una serata a Busto Arsizio: da giorni si cerca Chiara D’Itria Chiara D’Itria non si hanno più notizie dalla sera del sette agosto: la 15enne si è allontanata da Busto Arsizio e non è più tornata a casa.

A cura di Giorgia Venturini

Della 15enne Chiara D'Itria non si hanno più notizie dalla sera del sette agosto quando si è allontanata da Busto Arsizio e di lei si sono perse le sue tracce. Cosa le sia successo è ancora tutto da chiarire. Tra le ipotesi quella che si sia allontanata volontariamente. Al momento le ricerche della ragazza sono ancora in corsa.

Ha tre piercing e indossa pantaloni e maglia nera

Di lei si sa che è residente a Meda, in Brianza: è alta 1,55 metri e ha una corporatura minuta. Tra i segni particolari, i piercing: è facilmente distinguibile infatti perché ne ha uno al naso, sulla bocca e all'ombelico. Al momento della scomparsa indossava pantaloni delle tuta nero e un top dello stesso colore. Non risulta avere con sé il cellulare. Amici e famigliari invitano chi la incontrasse a contattare immediatamente i carabinieri che dal giorno della scomparsa hanno attivato tutte le ricerche del caso. Non è chiaro se fosse da sola o in compagnia di qualcuno quando si è allontanata da Busto Arsizio.