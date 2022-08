L’ultima telefonata alla madre e poi scompare: si cerca ancora la 15enne Chiara D’Itria Si cerca ancora la 15enne Chiara d’Itria, scomparsa lo scorso 7 agosto da Busto Arsizio. Aveva telefonato poco prima alla madre e aveva cancellato poi le chat su Instagram.

A cura di Giorgia Venturini

Viveva in comunità e prima di scomparire nel nulla aveva chiamato la madre. "Sembrava tranquilla, ci siamo salutate come le altre volte", ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera la madre Katia Tornatore. Si cerca ancora la 15enne Chiara d'Itria, scomparsa lo scorso 7 agosto. Da due mesi la ragazza viveva in comunità: proprio gli operatori della comunità hanno invece raccontato che la 15enne era agitata negli ultimi giorni. Poi l'allontanamento durante una serata a Busto Arsizio.

Il mistero delle chat cancellate su Instagram

Al momento quello che si sa è che Chiara prima di sparire ha cancellato alcune chat di Instagram. Resta ancora da capire il motivo di un simile gesto: la ragazza non ha con sé il cellulare, quindi si cercano informazioni all'interno del telefono. "Non abbiamo alcun appiglio prima di scappare mia figlia ha cancellato le chat di Instagram e ultimamente aveva cambiato amicizie", hanno precisato i genitori nell'intervista. Poi si rivolto a Chiara chiedendosi di ritornare a casa. Chiunque l'abbia vista può contattare i carabinieri.

La 15enne abita a Meda, in Brianza

Di lei si sa che è residente a Meda, in Brianza: è alta 1,55 metri e ha una corporatura minuta. Tra i segni particolari, i piercing: è facilmente distinguibile infatti perché ne ha uno al naso, sulla bocca e all'ombelico. Al momento della scomparsa indossava pantaloni delle tuta nero e un top dello stesso colore. Non è chiaro se fosse da sola o in compagnia di qualcuno quando si è allontanata da Busto Arsizio.