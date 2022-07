Incidente sulla A8, muore un uomo di 52 anni a Busto Arsizio È di un morto e due feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nella notte sulla A8 all’innesto con la A36, all’altezza di Busto Arsizio in direzione Varese. Chiuso il tratto autostradale tra Busto Arsizio e Bivio A8/A36.

Immagine di repertorio

È di un morto e due feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nella notte sulla A8 all’innesto con la A36, all’altezza di Busto Arsizio in direzione Varese. La vittima è un uomo di 52 anni. I feriti hanno invece 38 e 51 anni, e sono stati immediatamente raggiunti da due ambulanze e dall'automedica, insieme alla Polstrada e ai mezzi del comando dei vigili del fuoco di Milano. L'incidente è accaduto poco prima delle 5, nella notte di venerdì 15 luglio.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: dalle 5 di mattina è chiuso il tratto autostradale tra Busto Arsizio e Bivio A8/A36, che ha causato più di due chilometri di coda (in aumento). Chiusa anche l'uscita in direzione Nord l’uscita di Busto Arsizio.

Il precedente

Solo un mese fa, un altro ribaltamento sul quel tratto di strada. È successo il 16 giugno. Sei le persone coinvolte, nessuna delle quali è stata ferita in modo grave. In questo caso un'automobile si è schiantata a forte velocità. Poco dopo, il 19 giugno, ancora un incidente che ha visto coinvolte tre persone (un ragazzo di 21 anni, una donna di 70 e un uomo di 79): nessuno ha riportato ferite gravi, ma l'impatto ha causato due ore di coda e ha mandato completamente in tilt il traffico domenicale.