Incidente a Bellusco, scontro auto-moto: muore 40enne sotto il camion in transito Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi martedì 17 settembre sulla Sp2 Monza-Trezzo all'altezza di Bellusco. Il fatto è accaduto intorno alle 17.30 a seguito di uno scontro tra un'auto e una moto guidata da un uomo di 40 anni.

Foto di repertorio

Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi martedì 17 settembre sulla Sp2 Monza-Trezzo all'altezza di Bellusco (Monza e Brianza). Il fatto è accaduto intorno alle 17.30 a seguito di uno scontro tra un’auto e una moto guidata da un uomo di 40 anni, sbalzato sotto il camion in transito dopo il forte impatto.

Il motociclista, che ha riportato traumi multipli, è stato rinvenuto in arresto cardio-circolatorio e ospedalizzato in codice rosso al vicino ospedale di Vimercate. Il conducente del camion, un 48enne, non ha riportato traumi evidenti ed è stato trasportato in codice verde allo stesso nosocomio.

Sul posto un’automedica e due ambulanze. La polizia locale è al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente.