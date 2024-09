Uomo muore carbonizzato nel suo appartamento: l’incendio è scoppiato in una palazzina di Corsico

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo è morto carbonizzato in un incendio scoppiato questa notte a Corsico alle porte di Milano. Stando alle prime informazioni dei vigili del fuoco, tutto è accaduto in un appartamento al quinto piano di un condominio poco prima delle due. La vittima è un uomo di 58 anni.

In pochi secondi sul posto cinque squadre dei Vigili del fuoco: subito hanno provveduto a sgomberare la palazzina per le operazioni di messa in sicurezza. Sono in tutto 33 le persone evacuate di cui sette sono state ospitate nel vicino comando di polizia locale. Si cercano ora di capire le cause dell'incendio. Al momento l'edificio è considerato inagibile.