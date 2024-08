video suggerito

Scappa con un'auto rubata a Busto Arsizio e provoca 5 incidenti con 3 feriti: denunciato Un uomo ha rubato un'auto a Busto Arsizio (Varese) e, nella fuga, ha causato 5 incidenti e ferito 3 persone, tra cui una bambina di 6 anni. Lo stesso ladro ha dovuto fare ricorso alle cure mediche.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un uomo, nel pomeriggio di ieri martedì 20 agosto, ha rubato un'auto a Busto Arsizio (in provincia di Varese). Scoperto, ha provato a seminare i suoi inseguitori per le vie della città. Tuttavia, a causa dell'alta velocità e della concitazione del momento, si è schiantato durante la corsa con altre auto terminando con un frontale con una vettura nella quale viaggiavano anche due bambine, una di 6 anni e l'altra di 1 anno. Oltre alle piccole, è rimasto ferito anche lo stesso ladro che, una volta medicato, sarà denunciato.

La polizia locale di Busto Arsizio, intervenuta sul posto con tre pattuglie, è al lavoro per capire dove e a chi quell'uomo abbia rubato l'auto. Nel frattempo, però, è stata ricostruita la dinamica della fuga che ha causato in tutto cinque incidenti diversi. Il ladro, infatti, scappando lungo via per Fagnano Olona intorno alle 17:30 del 20 agosto ha colpito cinque auto, con uno degli automobilisti coinvolti che si è messo al suo inseguimento.

Il fuggitivo ha terminato la sua corsa contro una sesta auto che ha colpito frontalmente. Le due ambulanze inviate dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza hanno prestato soccorso ai feriti, tra cui una bambina di 6 anni che si trovava a bordo dell'ultima vettura danneggiata.

Nell'ultimo frontale è rimasto ferito anche il ladro, che è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti e ora sta ricevendo le cure del personale sanitario. Non appena si sarà ripreso, sarà denunciato per i vari reati di cui si è reso responsabile, dalla fuga ai vari incidenti.